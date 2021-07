Zeugen auf Sylt gesucht : Unbekannte überfallen 16-Jährigen in Westerland und rauben ihn aus

Mehrere Jugendliche hatten den jungen Mann am Mittwochabend im Fischerweg nahe des „Dorint“-Hotel abgepasst. Die Sylter Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Westerland | Ein 16-Jähriger ist in Westerland von mehreren Jugendlichen überfallen und ausgeraubt worden. Die vier bis fünf mutmaßlichen Täter hatten ihr Opfer am Mittwochabend im Fischerweg nahe des „Dorint“-Hotels und des Syltstadions abgepasst, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Flensburg am Freitag mitteilte. Das Opfer war demnach auf dem Gehweg in Rich...

