Polizei bittet um Hinweise : Einbruch und Sachbeschädigung: Unbekannte randalieren an der Boy-Lornsen-Schule auf Sylt

Die Sylter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich zu melden.

Sylt | Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist in der Boy-Lornsen-Schule in Tinnum auf Sylt am vergangenen Wochenende (9. Mai) eingebrochen worden. Als möglichen Tatzeitraum benennt die Polizei Sonntag, 9 Uhr, bis Montag, 10 Uhr. Laut Mitteilung sollen unbekannte Täter in einen Schuppen auf dem Gelände der Boy-Lornsen-Schule eingebrochen sein, dort eine...

