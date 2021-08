Polizei sucht Zeugen auf Sylt : Unbekannte brechen in List Automaten auf und stehlen mehr als 5000 Euro

In der Nacht zum Donnerstag hatten die Täter in List unter anderem einen Staubsauger-Automaten an einer Tankstelle sowie mehrere Fahrgeschäfte für Kinder aufgebrochen. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen.

List | Unbekannte haben auf Sylt mehrere Automaten aufgebrochen und das Geld mitgenommen. Aus einem Staubsaugerautomat an einer Tankstelle stahlen sie in der Nacht zum Donnerstag rund 5000 Euro, wie Sandra Otte, Sprecherin der Polizeidirektion Flensburg mitteilte. Weiterlesen: Unbekannte klauen Elektrorollstuhl eines Pflegebedürftigen in Westerland Am ...

