Corona-Lockerungen auf Sylt : Maskenpflicht fällt – doch nicht alle fühlen sich „oben ohne“ sicher

Mit dem heutigen Freitag fällt die Maskenpflicht in der Friedrichstraße und auf der Strandpromenade in Westerland. Shz.de hat sich umgehört und ein Stimmungsbild unter Passanten in der Fußgängerzone eingeholt.

Westerland | Mit dem heutigen Freitag, 25. Juni, entfällt im gesamten Kreis Nordfriesland die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Bereichen der Innenstadt – auch auf Sylt ist die Maskenpflicht in der Friedrichstraße und auf der Strandpromenade aufgehoben. Dies teilte der Kreis Nordfriesland am Donnerstag mit. Der Kreis hatte die Maskenpflicht erstmal...

