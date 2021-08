Die Coronazahlen steigen : Restaurantbesuche bald nur noch für Geimpfte? – Das sagen Sylter Passanten

Die Corona-Zahlen steigen, der Impffortschritt sinkt. Im Raum steht nun der Vorschlag, ab Herbst lediglich Geimpfte in Restaurants zu lassen. Shz.de hat Sylter Passanten gefragt, was sie davon halten.

Westerland | Die Corona-Testpflicht wurde gerade erst von der Landesregierung aufgehoben. Die meisten Sylter Gastronomiebetriebe halten jedoch weiterhin an der Devise fest, nur Geimpfte, Genesene sowie Getestete zu bewirten. Nun wurde die Diskussion angestoßen, ab Herbst lediglich Geimpfte in Restaurants zu lassen. Shz.de hat sich in der Westerländer Innenstadt um...

