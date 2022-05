Konzerte, Kultur, Wattwanderung : Das sind die Veranstaltungs-Highlights auf Sylt im Mai 2022

Das Tatortreiniger kommt nach Westerland und Jazzpianist Hauke Ströh tritt in Wenningstedt auf. All das und viel mehr finden Sie in unseren Sylter Veranstaltungs-Highlights der Saison 2022 – fortwährend aktualisiert.

Sylt | „Boogie in the Church“ – Konzert mit J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.