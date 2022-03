Kunst, Kultur und Vorträge : Übersicht: Veranstaltungs-Highlights auf Sylt im März und April 2022

Für Urlauber und Einheimische: Die Sylter Rundschau gibt einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen auf Sylt in der Saison 2022 – fortwährend aktualisiert.

Sylt | Ausstellung in der Stadtgalerie Alte Post: 'Resümee in Farben' Noch bis zum 31. März stellt Bernd Raab in Kooperation mit dem Verein Sylter Kunstfreunde 44 seiner Werke in der Stadtgalerie 'Alte Post' in Westerland aus. Gezeigt werden verschiedene Stilformen und Motive, darunter Fotografien und Aquarelle von Sylt- oder Irlandmotiven, Landschaft und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.