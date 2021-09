Sylt nach Corona-Lockdown : Übersicht: Veranstaltungs-Highlights auf Sylt im Herbst

Die Sylter Rundschau gibt einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen auf Sylt von Konzerten am Meer bis hin zur Wattführung – fortwährend aktualisiert.

Sylt | Dorfreinigung in Westerland Am Sonnabend, 18. September, findet im Friedrichshain in Westerland eine Dorfreinigungsaktion statt. Interessierte können um 10 Uhr zur Waldhütte im Wäldchen kommen, um dann gemeinsam in der Gruppe Müll im Wald zu sammeln. Zangen und Handschuhe gibt es vor Ort, teilten die Veranstalter – der Ortsbeirat Westerland; der Fr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.