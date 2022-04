Kunst, Kultur und Kabarett : Übersicht: Veranstaltungs-Highlights auf Sylt im April 2022 – mit Ostern

Für Urlauber und Einheimische: Die Sylter Rundschau gibt einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen auf Sylt in der Saison 2022 – fortwährend aktualisiert.

Sylt | Boogie in der Kirche „Boogie in the Church": Am Montag, 4. April, tritt der Boogie- und Blues-Pianisten Jo Bohnsack in der Friesenkapelle in Wenningstedt-Braderup auf. Das erste Konzert beginnt um 18 Uhr, ein weiteres folgt um 20 Uhr. Bohnsack präsentiert unter anderen Eigenkompositionen wie „Westwind Boogie“, „Georgia“ und „Hit the Road Jack“ und ...

