Kolumne Strandgut : Trotz positivem Ergebnis auf Sylt unterwegs: Liebe Freitester, bitte bleibt zu Hause

In unserer Kolumne „Strandgut“ schreiben die Redakteure der Sylter Rundschau ihre Gedanken zu aktuellen Theman auf. shz.de-Redakteurin Anna Goldbach über Freitester auf Sylt.

Sylt | Seit der Öffnung der Insel als Teil der Modellregion Nordfriesland höre ich immer wieder von ihnen: Den sogenannten Freitestern. Also Personen, die sich nachdem sie ein negatives Schnelltestergebnis erhalten haben, nicht wie angeordnet in Quarantäne begeben, sondern sich an anderen Station nochmal testen lassen. In der Hoffnung, dass das Ergebnis dies...

