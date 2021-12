Silvester-Parties auf Sylt : Trotz hoher Corona-Zahlen: Darum wird in der Wunderbar zum Jahreswechsel gefeiert

Die Corona-Lage an Silvester ist angespannt auf Sylt. Einige Lokale auf der Insel haben coronabedingt bereits geschlossen. In anderen soll gefeiert werden. Das sind die Gründe.

Westerland | Nach Feierlichkeiten an Heiligabend im Club Rotes Kliff in Kampen sind die Corona-Zahlen auf Sylt rapide angestiegen. Neben dem Roten Kliff hat auch der Club-Teil vom Pony geschlossen, ebenso das Restaurant Beach House. Trotz mehr als 100 nachgewiesener Corona-Fälle auf der Insel soll es in einigen Sylter Lokalen dennoch Silvester-Partys geben. So unt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.