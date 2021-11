Glühwein, Grog und 3G : Weihnachtsmärkte auf Sylt – Wo es schon dieses Wochenende festlich wird

Fast alle Sylter Weihnachtsmärkte sind abgesagt. Einige Veranstalter halten jedoch trotzdem an ihren Plänen fest. Bereits dieses Wochenende wird es festlich – mit Corona-Maßnahmen.

Hörnum | Wegen Corona wurden die Weihnachtsmärkte auf Sylt reihenweise abgesagt oder erst gar nicht geplant. Einige Veranstalter und Gemeinden halten jedoch weiterhin an ihren Plänen für die Adventszeit fest. Weiterlesen: Wo jetzt kostenlose Tests auf der Insel angeboten werden Adventszeit wird in Westerland bei Jörg Müller eingeläutet In Westerland b...

