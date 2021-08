Ertrunkener Rettungsschwimmer : Trauer um einen waschechten Sylter: Eine Insel gedenkt Verstorbenem

Sein Tod in der Nordsee vor Wenningstedt am vergangenen Donnerstag macht viele Sylter noch immer fassungslos. Groß ist die Trauer um den 47-jährigen gebürtigen Insulaner.

Weningstedt | Bei dem tragischen Badeunglück mit zwei Toten am vergangenen Donnerstag in Wenningstedt wurde ein Sylter Rettungsschwimmer von einem auf den anderen Moment jäh aus dem Leben gerissen. Der 47 Jahre alte Sylter mit den auffallend blonden Haaren wurde von Vielen nur Pamela genannt – in Anlehnung an US-Schauspielerin Pamela Anderson als Rettungsschwimmeri...

