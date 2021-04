Insel wird Modellregion : Christian Thiessen sammelt Unterschriften gegen geplante Corona-Lockerungen auf Sylt

Das Mitglied der Grünen-Fraktion auf Sylt will verhindern, dass Sylt Modellregion wird.

Sylt | Weil er verhindern will, dass Sylt zur sogenannten Modellregion-Tourismus wird, will Christian Thiessen (Grüne) jetzt Unterschriften sammeln. Am Sonntagnachmittag hatte er einen entsprechenden Entwurf zu einem sogenannten Einwohnerantrag auf seiner Facebook-Seite gepostet. Rund 820 Unterschriften möchte der Bürgervertreter sammeln und diese den Gemein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.