Konzept Modellregion Sylt : Insulaner und Gäste diskutieren Sylter Sonderweg auf Facebook

Mit Luca-App und Testung: Am Freitag war bekannt geworden, dass auf Sylt bald schrittweise Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen erprobt werden sollen. Die Insel hatte sich mit einem eigenen Konzept beworben.

Sylt | Die Wellen auf Sylt schlagen hoch. Und das, obwohl rein meteorologisch mit rund fünf Windstärken am Sonntag nur eine frische Brise auf der Insel wehte. Nur wenige Stunden nachdem am Freitag bekannt geworden war, dass Sylt vom Land Schleswig-Holstein zur sogenannten Tourismus-Modellregion erklärt wurde, ging das Thema in den sozialen Netzwerken viral. ...

