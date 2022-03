Urlaub zu Ostern auf Sylt 2022 : Freie Betten zu Ostern: So sind Hotels und Ferienwohnungen gebucht

Nach Corona-Lockdowns: Auf Sylt urlauben durften Gäste an den vergangenen beiden Osterfesten 2020 und 2021 nicht. In diesem Jahr wird es wieder voller. Das sagen Hoteliers und Vermieter von Ferienwohnungen auf der Insel.

Sylt | Eierwerfen am Kliff, Feuer an der Buhne 16 in Kampen oder Ostergottesdienst: Die Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze auf Sylt sind über die Osterferien teilweise gut gebucht – an einigen Orten gibt es aber noch freie Betten. Weiterlesen: Befürchtete Anreisewelle nach Sylt bleibt zunächst aus „Wir haben zwar noch ein paar Einzelzimmer und d...

