Klimaschutz auf Sylt : Tourismus, Mobilität, Energie: Wie wird die Insel klimaneutral? Sylter reden mit

In drei Workshops können Insulaner die Zukunft der Insel mitgestalten.

Sylt | Für die Insel Sylt wird das Klimaschutzkonzept fortgeschrieben – also das alte Konzept aus 2011 an neue Rahmenbedingungen angepasst. Dieses neue Klimaschutzkonzept ist der Fahrplan in Richtung Klimaneutralität auf Sylt. Wie das „Reiseziel Klimaneutralität“ erreicht werden kann, soll zusammen mit Bürgern entwickelt werden. Das Team um Klimaschutz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.