Marschbahn von und nach Sylt : Verkehrsstaatssekretär Thilo Rohlfs: „Die Leistung von DB Regio war auch aus meiner Sicht inakzeptabel.“

In einem offenen Brief an Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) hatten unter anderen die Inselbürgermeister die Marschbahn-Situation kritisiert und Verbesserung gefordert. Jetzt kam die Antwort aus Kiel.

Sylt | Dichtes Gedränge in den Zügen, lange Wartezeiten am Bahnsteig: In einem offenen Brief an den schleswig-holsteinischen Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) hatten unter anderen die Sylter Bürgermeister die «unhaltbaren Zustände» auf der Marschbahnstrecke zwischen Sylt und Hamburg kritisiert und Verbesserung gefordert. Denn ursprünglich hatten die Bahn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.