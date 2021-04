Lockerung der Corona-Regeln : Sylter Gastronomen reagieren verhalten auf Öffnung der Außengastronomie

Nach der Corona-bedingten Zwangspause dürfen Restaurants und Cafés ab Montag ihre Terrassen für Gäste öffnen.

Sylt | Trotz der Debatten über eine Verschärfung des Corona-Lockdowns in Deutschland kann die Außengastronomie in Schleswig-Holstein wie von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angekündigt, ab nächstem Montag öffnen. Das hatte die Landesregierung am Mittwoch bestätigt. Die Gastronomen auf der Insel reagierten am Tag nach der Bekanntgabe eher verhalten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.