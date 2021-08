Sommerferien-Projekt auf Sylt : „Bleibt stark“: Jugendliche tanzen für ein gutes Miteinander und Optimismus

Zum zweiten Mal war die Keitumer Arena Kulisse für die große Tanzshow des Sommerferien-Tanzprojektes „Gezeiten Tanz Company Sylt“. Die 27 Kinder und Jugendlichen ab der dritten Klasse ernteten tosenden Applaus.

Keitum | Zum bereits zweiten Mal war die Keitumer Arena am Wochenende Kulisse für die große Tanzshow des Sommerferien-Tanzprojektes „Gezeiten Tanz Company Sylt“. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr widmeten sich die insgesamt 27 Kinder und Jugendlichen ab der dritten Klasse in ihrem Bühnenstück unter freiem Himmel diesmal der Fortsetzung von „Chance of ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.