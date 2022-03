Modernisierung abgeschlossen : Tankstelle in List auf Sylt seit 8. März wieder regulär geöffnet

Seit Anfang Februar war der Betrieb der Orlen-Tankstelle in List wegen Umbauarbeiten eingeschränkt. Nun ist die Modernisierung abgeschlossen.

List | Wochenlang wurde auf dem Gelände der Orlen-Tankstelle in List fleißig gewerkelt. Nun sind der Umbau und die Modernisierung abgeschlossen. Am 8. März wurde Wiedereröffnung gefeiert. Umbau seit Anfang Februar Weiterlesen: Benzinpreis auf Sylt knackt die Zwei-Euro-Marke Seit Anfang Februar hat sich an Deutschlands nördlichster Tankstelle einiges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.