Günstiger tanken auf Sylt : Ansturm wegen Tankrabatt? Darum bleiben Sylter Tankstellen gelassen

Am 1. Juni geht deutschlandweit der Tankrabatt an den Start. Während anderswo ein Chaos befürchtet wird, bleibt man auf Sylt gelassen. Das sind die Gründe dafür.

Sylt | Ab dem 1. Juni wird für drei Monate lang das Tanken günstiger, weil die Steuer auf Sprit sinkt. In manchen Orten wird nun am Mittwoch und in den Tagen danach ein regelrechter Ansturm an den Zapfsäulen befürchtet. Nicht aber auf Sylt. Mitarbeiter von Sylter Tankstellen haben shz.de erzählt, warum sie dem Mittwoch gelassen entgegenblicken. Kein Chaos...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.