Altes Dorfhotel neu gestaltet : TUI Blue Hotel feiert Eröffnung in Rantum

Im ehemaligen Dorfhotel hat sich viel getan. Nun heißt es TUI Blue Hotel und ist für den Sommer schon sehr gut gebucht.

Rantum | Passend zum Beginn der Modellregion Nordfriesland eröffnet jetzt auch das rundum modernisierte, ehemalige Dorfhotel in Rantum. Das bettenmäßig größte Hotel der Insel läuft nun unter der Marke TUI Blue. Nach einigen aufwendigen Wochen der Modernisierung und Neugestaltung feierte das Hotel in Rantum am Freitagnachmittag Neueröffnung. Weiterlesen: Fri...

