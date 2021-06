Bio-Essen für Kinder mit Krebs : Die Syltklinik sucht Spender, um ihr Ernährungsprojekt fortzuführen

Dank einer Spende konnte die Syltklinik seit März Fleisch- und Milchprodukte in Bioqualität anbieten. Um das Projekt weiterzuführen, werden neue Gelder benötigt.

Wenningstedt | Als Nina Krainz in einem Interview Ende 2020 gefragt wurde, ob in der Syltklinik noch etwas verbessert werden könnte, musste sie nicht lange überlegen: „Spenden, mit denen wir die Zutaten in der Küche komplett auf Bioware umstellen können.“ Die gelernte Köchin ist seit 26 Jahren in der Reha-Einrichtung für krebskranke Kinder und ihre Familien tätig un...

