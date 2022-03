An- und Abreise : Syltfähre fährt ab sofort mit zwei Fähren und stündlichen Abfahrten nach Sylt

Die FRS Syltfähre erweitert den Fahrplan rechtzeitig zur Saison und bietet den Anreisenden stündliche Abfahrten ohne Wartezeiten an.

Sylt | Die Syltfähre setzt ab sofort wieder zwei Fähren ein und bietet somit stündliche Abfahrten ohne Wartezeiten nach Sylt an. „SyltExpress“ und „Römö-Express“ pendeln von früh morgens bis in die Abendstunden zwischen dem Festland und Sylt und bieten je Hafen alle 60 Minuten Abfahrten an. Weiterlesen: FRS Syltfähre erweitert ihren Fahrplan Ob die Anr...

