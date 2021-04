Zwei Geburten im Rettungswagen : Sylterin bekommt Kind auf dem Weg ins Flensburger Krankenhaus: „Mir hätte niemand helfen können“

Innerhalb von zwei Wochen haben zwei Sylterinnen im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus entbunden.

Sylt | „Ich habe immer gedacht, dass es nicht schlimmer geht“, sagt die Sylterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, wenn sie sich an die Geburt ihres ersten Kindes erinnert. Mit leicht belegter Stimmer erzählt die Insulanerin am Telefon, wie sie damals – mitten in der Nacht – aufgrund eines Sturmes nicht mehr hatte ausgeflogen werden können....

