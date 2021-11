Für ehrenamtliches Engagement : Sylterin Elfriede Jungfleisch (84) mit Ehrennadel des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet

Die 84-Jährige nahm an der Ehrung in Kiel am Dienstag persönlich nicht teil. Sie wurde in Abwesenheit geehrt.

Westerland | Elfriede Jungfleisch aus Westerland ist das Gesicht des Sylter Hausfrauenflohmarktes. Zwei Jahrzehnte prägte die inzwischen 84-Jährige die Sylter Traditionsveranstaltung wie keine andere. Dafür wurde die Westerländerin nun geehrt. Da sie an der Ehrung in Kiel am Dienstag persönlich nicht teilnehmen konnte, ehrte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ...

