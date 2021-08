Ertrunkener Rettungsschwimmer : Sylter und Gäste spenden fast 9000 Euro für Familie von Mike Nissen

Am Montag hatte Lasse Opstelten, ein Freund des Ertrunkenen, den Spendenaufruf gestartet. Dass sich so viele Menschen an der Aktion für Mike Nissen beteiligen, war zuvor nicht abzusehen.

Sylt | Sein Schicksal bewegt offensichtlich viele: Nur wenige Tage nach dem Start einer einmaligen Spendenaktion für den am Donnerstag ertrunkenen Sylter Rettungsschwimmer Mike Nissen, haben 180 Sylter und Gäste einen Beitrag für die Mutter des Toten gespendet. 8704 Euro waren dabei bis Freitagabend zusammengekommen. Initiator der am Montag gestarteten Aktio...

