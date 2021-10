Wetter auf Sylt heute : Sylter und Gäste genießen sonnigen Herbst-Sonntag auf der Insel

Zahlreiche Menschen zog es am Wochenende an die Sylter Strände. Am Montag könnte sich das Wetter auf der Nordseeinsel wieder ändern.

Sylt | Strahlenden Sonnenschein und eher milde Temperaturen nutzten am Sonntag zahlreiche Sylter und Gäste für einen Strandspaziergang. Zuletzt waren bis Freitag rund drei Tage heftige Sturmböen über die Insel gefegt. Dabei hatte es immer wieder kräftig geregnet. Weiterlesen: So stürmte „Ignatz“ am Donnerstag auf der Nordseeinsel – Fähren fuhren einge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.