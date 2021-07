Wetter auf Sylt heute : Sylter und Gäste genießen Sommerwetter auf der Insel

Bei teilweise drückender Wärme waren die Strände auf Sylt am Mittwoch ein beliebter Rückzugsort. Mit einem Sprung in die inzwischen rund 19 Grad warme Nordsee, erfrischten sich zahlreiche Menschen in den Inselorten.

Sylt | Strahlenden Sonnenschein und sommerliche Temperaturen genossen am Dienstag zahlreiche Sylter und Gäste am Strand. Warm soll es auch in den kommenden Tagen bleiben. Bei ähnliche Temperaturen wie heute, können dann laut Meteorologen gegen Mittag Wolken aufziehen, bevor des am Nachmittag wieder aufklart. Der Wind weht am Donnerstag aus Nord-Nordwest. F...

