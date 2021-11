Weihnachtsmarkt auf Sylt 2021 : Eiergrog und Maultaschen: So feiern Sylter die Eröffnung des „Adventszaubers“ bei Jörg Müller

Feuerzangenbowle, Flammkuchen mit Trüffeln und Lammbratwürstchen ließen sich zahlreiche Menschen am Freitag rund um das Restaurant und Hotel von Jörg Müller in Westerland schmecken. Auch für Kinder gibt es Highlights.

Sylt | Laue 12 Grad und teils stürmische Böen hielten zahlreiche Sylter und Gäste am Freitag nicht davon ab, ihre erste Feuerzangenbowle in dieser Weihnachtszeit gemeinsam im Freien bei Jörg Müller zu genießen. Während seines „Adventszaubers“ hat der Inhaber des gleichnamigen Restaurants und Hotel acht eigene Holzbuden rund um das Friesenhaus in der Süderstr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.