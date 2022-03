3. Runde für den Spendenkonvoi : Wie sich eine Sylter Gruppe für die Geflüchteten aus der Ukraine engagiert

Freitag startet der Konvoi wieder zur ukrainischen Grenze, doch auch auf Sylt geht das Engagement der Ehrenamtler weiter. Nicole Middeke und Tomek Skladanek über ihre Erlebnisse und das Gefühl, nicht jedem helfen zu können.

Sylt | Die Vorbereitungen laufen: Am Freitag, 25. März, startet der Sylter Spendenkonvoi zum dritten Mal in Richtung der ukrainischen Grenze. „Beim ersten Konvoi war alles total spontan und manchmal chaotisch, aber wir haben daraus gelernt“, sagt Tomek Skladanek, der von Anfang an mit dabei war und auch ab Freitag wieder auf der Tour mit fünf Transportern se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.