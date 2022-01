ZDF-Krimiserie am Montag : Quotenrekord: So viele Menschen sahen die neueste Folge „Nord Nord Mord“

Seit über einem Jahrzehnt zeigt das ZDF mehrmals im Jahr eine neue Folge der Krimiserie „Nord Nord Mord“. Die jüngste Episode, der auf Sylt spielenden Serie, knackte nun einen Quotenrekord.

Sylt | So viele „Nord Nord Mord“-Fans wie nie zuvor schauten sich am Montag, 17. Januar, die neueste Folge der auf Sylt gedrehten ZDF-Krimiserie an: Laut Quotenmeter fieberten 10,32 Millionen Menschen vor den Fernsehern bei der Episode mit dem Titel „Sievers und das tödliche Türkis“ mit. Damit erzielt die aktuelle Folge rund um das Sylter Kommissaren-Trio ei...

