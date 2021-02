Sylt vor dem Restart : Sylter Wattführer hoffen auf Saisonstart ab Ostern

Die Planungen des Fremdenverkehrsvereins (FVV) Westerland/Sylt für die Saison 2021 laufen auf Hochtouren.

Westerland | Die andauernde Corona-Pandemie hat auch Sylt weiter fest im Griff. Was nehmen die Insulaner aus dieser Zeit mit? Und was gibt es für Pläne für die Zeit nach dem Lockdown? Darum geht es in unserer Serie "Sylt vor dem Restart". Die Teilnehmerzahl der G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.