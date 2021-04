Touristische Modellregion : Sylter Verbände bekennen sich zum Konzept des Kreises

Sylter Unternehmer, Dehoga und Tourismusverband sehen darin eine Chance, die sich die Insel nicht entgehen lassen dürfe.

Sylt | Nachdem am Mittwochabend bekannt geworden war, dass Sylt mit keinem eigenen Konzept in der Modellregion Nordfriesland teilnehmen wird, haben sich Sylter Verbände für das Konzept des Kreises Nordfriesland ausgesprochen. Am Mittwoch ist nach Gesprächen zwischen Inselvertretern und dem Kreis noch offen geblieben, ob sich Sylt dem Konzept anschließen wird....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.