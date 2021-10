Forderung von Karl Max Hellner : „Investoren auf Sylt müssen für ihre Mitarbeiter selbst Wohnungen bauen“

Der Sylter Unternehmer kritisiert „fehlendes Verantwortungsbewusstsein“ bei Wohnungseigentümern wie Unternehmern. Und das ist nicht seine einzige Kritik. Ein Gespräch über Tourismus, Staus, Immobilienpreise und Jugend.

Sylt | Karl Max Hellner ist ein Sylter Jung, wie man in Hamburg sagen würde und als „Kalle“ bekannt wie ein bunter Hund. Der Eigentümer von Hellner-Moden in der Friedrichstraße in Westerland ist seit zehn Jahren Vorsitzender des Vereins Sylter Unternehmer (SU) mit 520 Mitgliedern. Erst im September wurde er erneut für zwei Jahre gewählt. Das sagt Karl Max...

