Wegen Corona : Sylter Shanty Chor sagt alle Konzerte bis zum Jahresende ab

Die traditionellen Benefiz-Adventkonzerte des Sylter Shanty-Chores werden in diesem Jahr nicht stattfinden – die pandemische Lage ist den Sängern aktuell zu unsicher. Die Proben werden bis auf Weiteres ausgesetzt.

Sylt | Die traditionellen Benefiz-Adventskonzerte des Sylter Shanty-Chores werden in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilte Pressewart Uwe Schmale mit. Betroffen sind das Konzert am Sonntag, 28. November (1. Advent), um 10 Uhr in der Friesenkapelle Wenningstedt sowie die Adventskonzerte in St. Nicolai Westerland am Sonntag, 5. Dezember (2. Advent), um 17 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.