Tradition am Totensonntag : Sylter Shanty-Chor gedenkt ihrer verstorbenen Sänger mit bewegendem Brauch

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage fand das Gedenken in diesem Jahr in kleinerem Rahmen statt.

Westerland | Beim Sylter Shanty-Chor ist es Tradition, am Totensonntag der seit der Gründung verstorbenen Sänger und Musiker zu gedenken. Nach dem Niederlegen von Gestecken auf den Inselfriedhöfen werden am Flutsaum der Nordsee auch ein paar Gläschen Rum zu Ehren der in der See bestatteten Mitglieder dem Meer übergeben. Weiterlesen: Sylter Shanty Chor sagt alle...

