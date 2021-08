Naturprojekt auf der Insel : Diese sieben Sylter Schüler wollen, dass der Eisvogel bleibt

Auf dem Teich in der Eidum Vogelkoje in Westerland bauen die Mädchen und Jungen gemeinsam mit ihren Lehrern einen Unterschlupf für den streng geschützten Vogel. Dabei entdeckten einige nicht nur das Bootfahren neu.

Westerland | „Hier ist es ziemlich glitschig“, sagt Finn-Ole Hinrichsen während er barfuß aus dem kleinen Boot die Böschung hinaufklettert. Auf dem Wasserweg kommen er und seine sechs Klassenkameraden am besten in die Mitte des kleinen Teichs in der Eidum Vogelkoje in Westerland. Dort bauen die Schüler der Förderklasse der St. Nicolai Schule gerade einen Brutplatz...

