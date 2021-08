Antrag bei Synode gescheitert : Sylter Pastor Rainer Chinnow kritisiert „Diskussionskultur wie in Nordkorea“

Pastor Rainer Chinnow war im Vorfeld der Synode am vergangenen Wochenende einer der schärfsten Kritiker des Pfarrstellenplans bis 2030. Ein Antrag aus seiner Norddörfer-Gemeinde hatte bei der Synode aber keinen Erfolg.

Sylt | Der Pfarrstellenplan des Kirchenkreises Nordfrieslands bis 2030 ist beschlossene Sache. Die Synode in Leck brachte diesen mit großer Mehrheit am Wochenende auf den Weg. Dieser sieht vor, dass aufgrund einer erwarteten rückläufigen Zahl von Pastoren in den kommenden Jahren auch die Pfarrstellen weniger werden und zusammengestrichen werden müssen. Ein An...

