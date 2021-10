Wechsel von Keitum nach Morsum : Sylter Pastor Ingo Pohl feiert Abschiedsgottesdienst in St. Severin

Pastor Ingo Pohl hat am Sonntag seinen Abschiedsgottesdienst in St. Severin gefeiert. Pohl wechselt von Keitum nach Morsum und tritt die Stelle der weggezogenen Christiane Eilrich an.

Keitum | Wer am vergangenen Samstag möglicherweise zufällig in den Abendgottesdienst der Keitumer Kirche St. Severin hineingestolpert ist, mag sich über die große Zahl an Kirchenbesuchern gewundert haben: „Wir feiern heute einen besonderen Übergang“, klärte Pastorin Susanne Zingel darum auch gleich am Anfang auf. Vertreter des Kirchengemeinderates, des Kirchen...

