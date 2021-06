75-jähriges Jubiläum : Der Sozialverband Sylt blickt auf eine lange Historie zurück

Seit über sieben Jahrzehnten setzt sich die Ortsgruppe Sylt des Sozialverbands Deutschland für die sozialen Belange der Inselbewohner ein. Die Jubiläumsfeier fällt wegen Corona in diesem Jahr aus.

Sylt | Die Ortsgruppe Sylt des Sozialverbands Deutschland (SoVD) wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. „An dieser Stelle möchte ich allen, die sich so für unsere Mitglieder einsetzen und eingesetzt haben, meine Hochachtung aussprechen und danken“, so Egon Meetz anlässlich des Jubiläums. „Es ist uns nicht möglich, einen Festakt durchzuführen, da die Coronapandemi...

