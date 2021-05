Corona-Ausbruch auf Sylt : Zahlreiche Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Westerland in Quarantäne

Kurz nach Start des Modellprojekts wird ein Corona-Ausbruch in Westerland publik. Betroffen ist ein Haus in der Theodor-Heuss-Straße.

Westerland | Mit großer Hoffnung und voller Vorfreude ist Sylt am Sonnabend in das Modellprojekt des Kreises Nordfriesland gestartet. Nach Wochen der Planung kamen am Wochenende die ersten Scharen an Urlaubern auf der Insel an. Alle mit der Hoffnung im Gepäck, dass man von einem Corona-Ausbruch auf Sylt fürs Erste verschont bleibt. Diese Hoffnung wurde am Montagna...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.