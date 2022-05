Hochzeit auf Sylt : Hier wohnt Christian Lindner mit seiner Franca – und der Kanzler kommt auch

Finanzminister Christian Lindner (FDP) und die Journalistin Franca Lehfeldt geben sich am 9. Juli auf Sylt das Ja-Wort. Genächtigt wird in dem Hotel, in dem sie seit vielen Jahren Stammgäste sind.

Keitum | Finanzminister Christian Lindner und s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.