Spende für Kinderkrebsklinik : Klavierkonzerte in der Asklepios-Klinik für den guten Zweck

Mit Klavierkonzerten sammelte Dr. Mari Arens 800 Euro Spenden. Der Verwendungszweck war für die Ärztin eindeutig.

Sylt Wenningstedt | Dr. Mari Arens veranstaltete von der Adventszeit bis Ende März an mehreren Abenden Klavierkonzerte in der Asklepios-Rehaklinik. Dabei sammelte die Fachärztin der Nordseeklinik Spenden in Höhe von 800 Euro. Arens spendete den Betrag an die Kinderkrebsklinik in Wenningstedt. Neuer Bollerwagen „Der Verwendungszweck war für mich von Anfang an klar“,...

