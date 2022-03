Spritpreise auf Sylt : Speiseöl statt Sprit? Ein Kfz-Meister sagt, warum das keine gute Idee ist

Die Spritpreise sind aufgrund des Kriegs in der Ukraine so hoch wie nie, auch auf Sylt ist das zu spüren. Warum Speiseöl keine Alternative für teuren Sprit ist, hat ein Kfz-Meister shz.de erklärt.

Sylt | 2,33 Euro für den Liter Diesel und 2,31 Euro den Liter Super, 2,25 Euro für den Liter Super E10: die Spritpreise bei der Aral-Tankstelle in Tinnum bleiben auch am Donnerstag, 17. März, weiterhin hoch. Diverse Kfz-Portale im Netz teilen daher vermehrt Tipps, wie Autofahrer in diesen Zeiten Sprit sparen können – vom richtigen Luftdruck in den Reifen bis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.