Saisonverlängerung : Sylter Kaufmannschaft kämpft für Wirtschaftshilfe

Die Innenstadtsituation verschärft sich zusehends – Sylter Unternehmer legen deshalb Konzept für die Winterzeit vor.

Sylt | Am Montag darf der Einzelhandel in Schleswig‐Holstein wieder seine Türen öffnen. Kunden dürfen wieder zum ausgiebigen Shoppen in die Innenstadt kommen. Doch so manche Tür wird sich ihnen nicht mehr öffnen. Die Schaufenster sind leer, ein Schild „zu mieten“ hängt im Fenster. Ob es Corona oder der Onlinehandel war, der den Einzelhändler zur Aufgabe gezw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.