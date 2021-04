Lebensmittelrettung auf Sylt : Insel-Foodsharing wird immer beliebter

Die Gruppe Insel-Foodsharing Sylt rettet Lebensmittel vor der Mülltonne. Viele Ehrenamtliche sind dafür im Einsatz.

Sylt | Krumme Gurken, Äpfel mit braunen Stellen oder Milch, die einen Tag über dem Mindesthaltbarkeitsdatum liegt. All das landet täglich tonnenweise in den Müllcontainern der Lebensmittelhändler. Seit mehreren Jahren entstehen lokale Initiativen, die diese Nahrungsmittel retten, wie beispielsweise 2017 in Flensburg. Große Resonanz innerhalb kurzer Zeit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.