Immobilien-Auktion in Berlin : 4000 Quadratmeter: Sylter Grundstück am Wattenmeer wird für 26.000 Euro versteigert

Das Grundstück in Wenningstedt-Braderup kam bei der Winter-Auktion der Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) in Berlin unter den Hammer.

Berlin | Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten – verkauft. Am Freitag, 17. Dezember, wurde ein rund 4000 Quadratmeter großes Grundstück in Wenningstedt-Braderup bei der Winter-Auktion der Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) in Berlin für 26.000 Euro versteigert. Mindestgebot von 18.000 Euro Das Mindestgebot lag bei 18.000 Euro. Mit Steigerungsraten von...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.