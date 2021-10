Kreis prüft noch die Unterlagen : Sylter Gemeinden weiter ohne Haushalt: Politik streitet über Schuldfrage

Dürfen die Sylter Gemeinden bald wieder frei über ihr Geld verfügen? Eine Antwort auf diese Frage steht noch immer aus. Das wurmt viele Kommunalpolitiker.

Sylt | Seit Monaten dürfen die Sylter Gemeinden nur sehr stark eingeschränkt Geld ausgeben: Es gilt das Nothaushaltsrecht. Wann die Haushalte nun verabschiedet werden kann, ist weiter unklar. Die am 30. September von Sylt an den Kreis Nordfriesland gegangenen Unterlagen werden immer noch auf ihre Vollständigkeit geprüft. Eine Antwort steht noch aus. So lange...

